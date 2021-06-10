Обвал грунта погубил трех человек в Узбекистане

Три человека погибли при строительстве водопровода в Кунградском районе Каракалпакии, сообщила пресс-служба прокуратуры Каракалпакии.

Сообщается, что обвал произошел, когда четверо рабочих прокладывали подземный водопровод. "Из-за проводимых работ часть грунта оказалась подтопленной, в результате рабочих засыпало землей", - сообщили в пресс-службе.

Одного из рабочих удалось спасти, в настоящее время он находится в больнице. По факту ведется проверка.