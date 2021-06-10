С сегодняшнего дня Азербайджан открыт для россиян

С сегодняшнего дня, 10 июня, Азербайджан открывает границы для граждан России и Турции. Въезжающие в страну старше 18 лет должны иметь при себе ковид-паспорт (документ, подтверждающий полную вакцинацию или наличие иммунитета переболевшего коронавирусом), а также отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не более чем за 72 часа до вылета. Лицам младше 18 лет потребуется только отрицательный результат на тест ПЦР, - сообщил глава Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов.

"Авиаперевозчики должны регистрировать на рейсы только тех пассажиров, которые отвечают указанным требованиям. Пассажиры, не отвечающие требованиям, при прохождении пограничного контроля при въезде на территорию Азербайджана не будут допущены на территорию страны и будут возвращены обратным рейсом за счет авиаперевозчика", - говорится в сообщении Кабмина.

Российские авиакомпании в свою очередь расширяют сеть прямых авиарейсов в азербайджанские города, в частности, запускаются перелеты в Лянкяран на юге республики. Так, перевозчик Nordwind с сегодняшнего дня начинает летать из Санкт-Петербурга. Полеты из северной столицы в Лянкяран будут выполняться раз в неделю по четвергам, а из Москвы с 13 июня - по воскресеньям.

Ранее в марте текущего года компания Nordwind получила разрешение на осуществление нерегулярных рейсов в Баку из Ростова-на-Дону и Минеральных вод. Также с 15 июня полеты из Самары планирует авиаперевозчик S7.

Также Азербайджан в одностороннем порядке открыл сухопутную границу через пропускной пункт Самур на сухопутной границе и смежный с ним пост в Яраг Казмаляр (Дагестан) для граждан России, выезжающих на родину.

Азербайджано-российская граница из-за пандемии нового коронавируса была закрыта с 18 марта 2020 года. Все это время для возвращения граждан обоих стран обратно на родину по сухопутной границе организовывались спецкоридоры.

В целях предотвращения распространения коронавируса пассажирские авиаполеты между Азербайджаном и Турцией были приостановлены с 15 марта 2020 года, а между Азербайджаном и Россией – с 18 марта 2020 года. Оперативный штаб при Кабинете министров 5 июня принял решение о постепенной отмене специальных разрешений для посещения Азербайджана гражданами ряда государств.