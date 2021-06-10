В Казахстане сон водителя привел к массовому ДТП

Массовая автоавария произошла на Талгарском тракте в Алматы.

По словам очевидцев события, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser уснул за рулем во время движения. Напротив одной из АЗС оказавшаяся без управления машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковушкой, сообщает "Спутник-Казахстан".

Из-за сильного удара Corolla задел автомобили Chevrolet Aveo и Land Cruiser Prado.

В результате происшествия пострадали три человека. Их доставили в ближайшую больницу с многочисленными травмами.

