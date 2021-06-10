В каких городах живут самые счастливые россияне?

Самые счастливые россияне живут в Москве, Петербурге и Новосибирске, свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру".

Так, по данным исследования, "на твердую пятерку уровень своего счастья оценили 15% опрошенных жителей России". "Четверть из них отметили, что живут в Москве. Еще 14% счастливчиков указали, что проживают в Санкт-Петербурге, а каждый десятый - в Новосибирске",-выяснили авторы исследования.

Также 21% соотечественников оценили свой уровень счастья на 4 балла. "Из них 23% живут в столице, 16% - в Петербурге, 13% - в Екатеринбурге", - говорится в исследовании.

На 3 балла уровень счастья оценили 32% участников опроса, при этом каждый пятый из них (19%) проживает в Москве, еще 13% в Нижнем Новгороде, а жителей северной столицы – 9%, передает РИА Новости.