Российские авиаторы возобновляют авиасообщение с рядом стран

С сегодняшнего дня, 10 июня, Россия возобновляет регулярные пассажирские авиаперевозки с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также возобновляет чартерные полеты в Албанию.

Авиавласти страны разрешили выполнение полетов по два раза в неделю по направлениям: Москва - Вена, Москва - Будапешт, Москва - Порт-Луи, Москва – Рабат и Москва – Загреб, а также по одному разу в неделю по маршрутам Москва - Бейрут и Москва – Люксембург. Также по одному разу в неделю могут осуществляться чартеры Москва – Тирана, - передает РИА Новости.

Также Россия увеличивает количество авиарейсов по маршруту Москва - Афины на два в неделю, с Азербайджаном (Москва - Баку), Арменией (Москва - Ереван), Катаром (Москва - Доха), Узбекистаном (Москва - Ташкент) и Таджикистаном (Москва - Душанбе) - на один рейс в неделю, с Египтом (Москва - Каир) и Сербией (Москва - Белград) - до семи рейсов в неделю, - говорится в сообщении.

Также с десятого июня разрешаются полеты за рубеж из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.