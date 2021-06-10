Увеличилось число жертв при ЧП в коллекторе под Таганрогом

Еще одна пострадавшая в результате происшествия при ремонте очистных сооружений под Таганрогом скончалась в больнице, сообщили в мэрии город.

Таким образом, число жертв ЧП увеличилось до 12.

Ранее сообщалось, что 21 мая в селе Дмитриадовка Ростовской области во время ремонта очистных сооружений погибли 10 работников таганрогского "Водоканала", отравившиеся газом, еще восемь человек были госпитализированы. Позднее в реанимации скончался еще один человек.

По факту возбуждено уголовное дело, напоминает РИА Новости.