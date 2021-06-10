Очередная партия "Спутника V" прибыла в Узбекистан

Узбекистан получил четвертую партию российской противокоронавирусной вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья этой страны.

"Четвертая партия вакцины "Спутник V" доставлена в Узбекистан", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что это второй компонент препарата.

Ранее глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным просил Москву увеличить объем поставок вакцины и рассмотреть возможность ее производства в республике. Позднее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что стороны договорились о локализации производства препарата.