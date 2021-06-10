МИД России назвал условие для исключения США из списка недружественных стран

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США должны прекратить враждебную политику в отношении РФ, лишь в этом случае Москва может исключить их из списка недружественных стран.

Это, в частности, означает отказ США от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы. Также Вашингтон должен отказаться от постоянного вмешательства во внутренние дела страны, а также от противодействия партнерства с Россией на международной арене и ее усилиям в сфере интеграции, передает РИА Новости.