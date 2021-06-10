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МИД России назвал условие для исключения США из списка недружественных стран

МИД России назвал условие для исключения США из списка недружественных стран

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США должны прекратить враждебную политику в отношении РФ, лишь в этом случае Москва может исключить их из списка недружественных стран.

Это, в частности, означает отказ США от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы. Также Вашингтон должен отказаться от постоянного вмешательства во внутренние дела страны, а также от противодействия партнерства с Россией на международной арене и ее усилиям в сфере интеграции, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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