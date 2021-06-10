Минобороны Азербайджана показало кельбаджарское село Чепли (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана сегодня на своем официальном сайте опубликовало видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Чепли в Кельбаджарском районе страны.

В селе присутствуют остатки инфраструктуры – линия электропередач, трансформаторные подстанции, дороги, хотя разрушены практически все строения. Здания представляют собой фундаменты с остатками стен, та же участь постигла даже трехэтажное здание в центре села.

Удивительно, но уцелел мост через небольшую речушку, текущую в живописном ущелье гор через все село – очевидно, он активно использовался оккупантами.