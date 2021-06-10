Столичный регион ждет сырая прохладная погода

Жителей столичного региона сегодня ждет прохладная пасмурная погода с кратковременными дождями, воздух прогреется до 20 градусов тепла, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

"Ожидается преобладание облачной погоды, кратковременные дожди. В столице плюс 18-20, в Подмосковье плюс 16-21, что на пару градусов прохладнее, чем положено по климатической норме. Предстоит преимущественно пасмурный, дождливый и относительно прохладный денек", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть северо-восточный, его скорость составит 4-9 м/с, а атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 мм рт ст, что чуть ниже нормы, - добавил синоптик.