Турция усилит ВВС дронами

В то время как СМИ продолжают пестрить заголовками о турецких боевых дронах, восхваляющими их боеспособность и успешные продажи за границу, некоторые подвергают эффективность Военно-воздушных сил страны сомнению, несмотря на их усиление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), пишет турецкая "Сабах". Однако беспокоиться рано - БПЛА предоставляют Турции множество преимуществ как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Турецкий эксперт в области аэрокосмической и оборонной промышленности Арда Мевлютоглу сказал, что Турция может легко восполнить разрыв, который может возникнуть между ней и соседними странами, с помощью эффективного использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), систем высокоточного оружия дальнего действия и перспективных разработок в сфере беспилотной авиации.

Мевлютоглу ожидает, что командование ВВС Турции станет использовать полный потенциал всех типов беспилотных летательных аппаратов, средств РЭБ и систем высокоточного оружия, связав все эти системы друг с другом.

На вооружении ВВС страны в настоящее время стоит около 240 истребителей F-16C/D и около 30 истребителей F-4E. По словам Мевлютоглу, у F-4E истекает срок службы, в то время как около 35 истребителей F-16 Block 30 должны быть модернизированы для длительного использования. Остальные модели истребителей более современные - Block 40, Block 50 и Block 50+.

Руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир ранее отмечал, что усовершенствование нынешних истребителей F-16 Block 30 подразумевает замену от 1200 до 1500 деталей на каждый самолет, добавляя, что ремонтные работы и работы по замене деталей продолжаются.

По словам Мевлютоглу, имеющиеся у ВВС F-16 качественно и количественно превосходят те, что стоят на вооружении соседей. "Однако, что касается последних тенденций в области вооружений в регионе, это превосходство под угрозой. Греция закупит современные истребители Rafale, а также проводит модернизацию парка истребителей F-16 до более высокого уровня, чем у Турции", - сказал эксперт.

Афины также направляли запрос в США о приобретении истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 - программы, из которой США исключили Турцию, несмотря на возражения, что этот шаг не имеет законного основания.

Также F-35 получает Израиль. Благодаря своим особым отношениям с Соединенными Штатами Израиль также имеет большой парк истребителей F-16 и F-15, оснащая их местным оружием и системами радиоэлектронной борьбы.

Далее Мевлютоглу сказал, что Египет, еще одна важная региональная держава, чрезмерно инвестирует в модернизацию своих военно-воздушных сил, заключая контракты на закупки российских Су-35 и МиГ-29М, французских Rafale; сообщается также о переговорах с Италией по поводу истребителей "Тайфун".

Сказав, что это может пошатнуть авторитет военно-воздушных сил страны, Мевлютоглу заметил, что Турция все равно лидирует в развитии беспилотных технологий и оборонной промышленности для удовлетворения возникающих потребностей, что поможет Анкаре легко заполнить пробел.

Мевлютоглу сказал, что турецкие вооруженные силы, и военно-воздушные силы, в частности, имеют очень большой опыт проведения различных типов операций, как национальных, так и многонациональных. "Уже один этот факт является преимуществом Турции", - сказал эксперт.

Турция действительно приобрела замечательный опыт в последние годы, сражаясь с запрещенным в Турции движением РПК в пределах своих границ и на территории соседних Ирака и Сирии посредством трансграничных контртеррористических операций.

Компании-пионеры местной оборонной промышленности Baykar и Turkish Aerospace Industries (TAI) вложили значительные средства в развитие беспилотных технологий, которые страна когда-то не могла использовать против террористических организации из-за ограничений и эмбарго, а теперь они сами продают их за границу.

Боевые беспилотники Bayraktar TB2 изначально использовались в операциях по уничтожению террористов РПК. Потом они получили известность в операциях в Сирии и Карабахе. С помощью беспилотников в азербайджанские военные успешно отслеживали бронетехнику и системы ПВО противника.

Соответственно, спрос за рубежом также растет, поскольку развитие беспилотных технологий и бронетехники продолжается, открывая путь для их экспорта.

В прошлом месяце Польша подписала договор на поставку 24 дронов Bayraktar TB2, став первым государством-членом НАТО или ЕС, купившим беспилотники у Турции. Латвия сообщила, что также может приобрести турецкие боевые дроны.

Европейские страны, в том числе Венгрия, Албания, Белоруссия, Великобритания, Болгария и Чехия, с которыми Турция поддерживает хорошие отношения в сфере обороны, считаются потенциальными покупателями турецких беспилотников.

Беспилотные машины в настоящее время активно используются в Турции, Катаре, Ливии, на Украине и в Азербайджане. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в марте, что Саудовская Аравия также заинтересована в покупке дронов.

Мевлютоглу сказал, что независимо от того, вооружены беспилотники или нет, они могут безопасно работать в регионах, где есть поддержка с воздуха. Задачи по подавлению вражеской системы ПВО, которые обычно выполнялись истребителями, теперь могут решать турецкие беспилотники Anka-S и TB2. Это хороший пример комплексного и более широкого использования боевых беспилотников.

Хотя ограниченные характеристики беспилотных летательных аппаратов делают их уязвимыми на современном поле боя для систем ПВО и истребителей, особенно тех, которыми управляет хорошо обученный персонал, Мевлютоглу подчеркнул, что если БПЛА будут поддерживаться передовыми системами РЭБ и оснащаться ракетами дальнего действия, они будут представлять угрозу и для боевой авиации.

"Это требует обширных разработок и тестирования, этого нелегко достичь", - сказал эксперт. Поэтому Турция почти непрерывно работает над улучшением своих возможностей, тестируя новые технологии почти каждый месяц. В стране уже были испытаны новые версии высокоточных малогабаритных боеприпасов MAM-L - системы с лазерной полуактивной головкой самонаведения для вооруженных дронов, легких штурмовиков и истребителей другой турецкой оборонной компанией Roketsan. Существует три версии снаряда: MAM-L - термобарический вариант, а МАМ-С - фугасный, самый крупный из них - МАМ-Т - используется на дальних дистанциях.

Akıncı, ультрасовременный БПЛА от известного разработчика TB2, в апреле успешно прошел испытание на стрельбу с использованием последних версий МАМ. Ожидается, что беспилотник будет способен нести и более широкие виды боеприпасов, включая ракеты с лазерной системой наведения Cirit и противотанковые ракеты большой дальности UMTAS с лазерным наведением; ракеты Bozok класса "воздух-поверхность", ракеты класса "воздух-воздух" BOZDOĞAN И GÖKDOĞAN, разработанные с привлечением ресурсов Института исследований и разработок оборонной промышленности при Совете Турции по научным и технологическим исследованиям (TÜBITAK); противоракетные ракеты SOM и маломощные авиационные бомбы серии Mark 80 (МК-81, МК-82, МК-83).

Мевлютоглу добавил, что помимо этих боевых беспилотников, с появлением национального боевого самолета, заказанного Turkish Aerospace Industries, "Турция сможет легко восстановить превосходство в воздухе за счет собственных возможностей и разработок".

Словом, турецкие дроны заявили о себе, бросив вызов распространенным убеждениям, что противостоять танку может только танк. Они также поставили новые вопросы о том, будут ли в воздушных боях помимо истребителей участвовать беспилотные летательные аппараты. Так или иначе, в вопросе модернизации Военно-воздушных сил Турция пойдет своим путем, опираясь на свои собственные концепции.