Японцы представляют больший риск распространения Covid в ходе Олимпиады, чем гости

Самая большая опасность распространения Covid-19 на Олимпийских играх в Токио заключается не в том, что тысячи спортсменов и официальных лиц приезжают из-за границы, а в том, приведут ли Игры к большей мобильности и общению среди местного населения, решили эксперты. Financial Times отмечает, что хотя общественное беспокойство в Японии сосредоточено на 100 тысячах спортсменов, тренеров, официальных лиц и репортеров, которые начали прибывать за семь недель до Игр, эпидемиологи заявили, что наибольший риск связан с изменением общественного поведения.

Их анализ помогает объяснить, почему Япония решила все же проводить Олимпийские игры, несмотря на широкое недовольство - Токио может ограничить публичное общение людей, если решит проводить игры без зрителей. "Более важным фактором по сравнению с количеством людей является то, как они себя ведут", - полагают эпидемиологи.

В Токио и других крупных городах Японии по-прежнему действует чрезвычайное положение, связанное с вирусом Covid-19, из-за чего врачи, бизнесмены и 80% населения Японии призывают отменить Олимпийские игры. Медленный прогресс в вакцинации означает, что большинство японцев остаются уязвимыми для коронавируса. Всего 9% населения Японии привились по крайней мере одной дозой вакцины.

Эксперты выделили четыре риска для проведения Игр этим летом: распространение коронавируса среди посетителей Олимпийских игр; повышенная мобильность японской общественности; нагрузка на медицинские учреждения; угроза проникновения в страну новых штаммов Covid-19. Опасность распространения Covid-19 олимпийцами невысока.

Тайсуке Наката, исследователь из Токийского университета, применил стандартную эпидемиологическую модель к Олимпийским играм. Даже при крайне пессимистическом развитии событий (будет вакцинирована лишь половина посетителей, ни один из них не будет соблюдать карантин и 100 случаев заражения не будет зафиксировано в ходе тестирования на границе) прибытие гостей из-за рубежа слабо повлияет на вспышку Covid-19 в Японии. Согласно модели Накаты, через несколько месяцев в результате этого сценария число заражений увеличится примерно на 15 в день.

Число посетителей Олимпийских игр составляет менее 1 процента населения Токио", - сказал исследователь. Поскольку коронавирус уже широко распространен в Японии, спортсмены и другие посетители не могут сильно усугубить пандемию.

На самом деле ожидается, что 80% посетителей будет вакцинировано и пройдут строгий карантин с ежедневными тестами на Covid-19, поэтому их влияние на инфекцию в Японии должно быть минимальным.

Более серьезная угроза заключается в том, что Игры вызовут изменение поведения японской общественности. Токио пытался сдержать Covid-19, закрывая рестораны в 20:00 и прося их не подавать алкоголь, чтобы ограничить количество общения между людьми.

Наполнение стадионов болельщиками имело бы противоположный эффект. "Если спортсмен, которого вы поддерживаете, выиграет золотую медаль, вы будете кричать от радости, а затем все скажут: "Давайте выпьем", - прогнозирует Сигеру Оми, врач, отвечающий за борьбу с Covid-19 в Японии.

Согласно модели Накаты, повышенная активность японской общественности создавала риск роста на 90–120 инфекций в день в течение нескольких месяцев.

"Вместо контактов между спортсменами или между спортсменами и болельщиками гораздо важнее ограничить передвижение японцев", - сказал Оми.

Третьей областью риска может стать нагрузка на медицинскую систему, как с точки зрения наличия врачей и медсестер на Олимпийских играх, так и увеличения объемов работы из-за большего числа случаев заболевания Covid-19. В результате японские врачи относятся к Играм более негативно, чем эпидемиологи.

Сатоши Хори, эксперт по инфекционному контролю в Университете Дзюнтендо в Токио, думает, что Олимпийские игры следует отменить. "Одно мероприятие возможно провести локально, но проводить множество мероприятий на разных локациях в течение нескольких недель… [скажется на распространении коронавриуса]".

Последняя опасность заключается в том, что посетители Игр могут привезти в Японию новый вариант Covid-19. Наото Уэяма, глава Союза врачей Японии, даже высказал предположение, что проведение Игр может привести к появлению "токийской олимпийской" болезни.

Суммируя риски, Япония думает о том, как же все-таки провести Олимпиаду.