Байден: США не ищут конфликта с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что обе страны ответственны за стратегическую стабильность, поэтому Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но ответит на "вредоносные действия" российского руководства.

"Мы не ищем конфликта с Россией, мы ищем стабильных предсказуемых отношений. Наши нации разделяют великую ответственность среди прочего в стратегической стабильности", - заявил Байден на встрече с военными на базе в Британии.

Американский лидер подчеркнул, что серьезно относится к этой ответственности.