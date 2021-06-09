ФБК признан экстремистской организацией

Мосгорсуд ликвидировал "Фонд борьбы с коррупцией" и запретил его деятельность на территории России, сообщает пресс-служба суда.

признанный экстремистской организацией, по решению суда ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена, сообщает пресс-служба суда.

"Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией". Решением суда ликвидирована некоммерческая организация ФБК. Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций", - говорится в сообщении.

По оценке прокуратуры, запрещенный фонд "занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

Отмечается, что защита ФБК планирует обжаловать решение суда о признании фонда экстремистской организацией.