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Суд запретил деятельность "Штабов Навального" в России

Суд запретил деятельность &quot;Штабов Навального&quot; в России

Деятельность признанных экстремистскими организациями "Фонда защиты прав граждан" и общественного движения "Штабы Навального" запрещена в России по решению Мосгорсуда, сообщает пресс-служба суда.

"Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан" и общественному движению "Штабы Навального". Решением суда ликвидирована некоммерческая организация "ФЗПГ", запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального", - говорится в сообщении.

Прокуратура Москвы заявила, что запрещенные организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

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Вестник Кавказа

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