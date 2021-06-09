Суд запретил деятельность "Штабов Навального" в России

Деятельность признанных экстремистскими организациями "Фонда защиты прав граждан" и общественного движения "Штабы Навального" запрещена в России по решению Мосгорсуда, сообщает пресс-служба суда.

"Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление Прокуратуры города Москвы к Некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан" и общественному движению "Штабы Навального". Решением суда ликвидирована некоммерческая организация "ФЗПГ", запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального", - говорится в сообщении.

Прокуратура Москвы заявила, что запрещенные организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".