В Волгодонске развернули "Паруса духа"

На Дону рядом с Ростовской АЭС стартовал Х юбилейный фестиваль инклюзивного взаимодействия "Паруса духа", который проводится при поддержке концерна "Росэнергоатом" и направлен на гармонизацию людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и здоровых людей.

Главным событием фестиваля "Паруса духа" стала парусная регата: профессионалы волгодонского яхт-клуба перед началом соревнований познакомили участников с азами управления яхтами, помогали командам справляться с ветром во время гонки, а комментировал соревнования международный мастер спорта и чемпион Европы волгодонец Вадим Стаценко, - передает портал Юга.ру.

"Волгодонск второй год подряд участвует в этом фестивале. Я благодарю концерн "Росэнергоатом" и Ростовскую АЭС за такие замечательные проекты. Очень символично, что вы сейчас вместе зайдете на яхту, поднимите парус и пойдете выполнять общие задачи.

Мы должны понимать, что мы всегда вместе, всегда рядом и всегда готовы поддержать друг друга", - сказала на церемонии открытия фестиваля замглавы Волгодонска по социальному развитию Светлана Цыба.

Следующие инклюзивные регаты пройдут в городах расположения атомных станций "Росэнергоатома" Заречном и Балаково, а завершится фестиваль, который призван открывать скрытые таланты, особенные способности и давать людям возможность поверить в свои силы и уверенно двигаться к поставленным целям, в Калининграде, - сообщили его организаторы.