Опустившись на колени, чтобы взвесить тонконогую новорожденную сайгу, защитник природы Альберт Салемгареев оказался в центре эпохальных событий для казахстанских степей. Его группе экспертов и волонтеров потребовалось несколько путешествий по обширным засушливым лугам Казахстана, прежде чем они нашли место, где собралось для родов стадо находящихся под угрозой исчезновения антилоп.

Давным-давно сайгаки обитали на всей территории Евразии от Британских островов на западе до Аляски на востоке, но после глобального оледенения сохранились лишь в степной зоне Евразии - в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Туркмении, Монголии, а также в Калмыкии, Астраханской области на Алтае. France24 рассказывает, что за несколько лет до этого бактерии затронули всю популяции сайгаков, сократив ее более чем вдвое по всему миру. "Я очень волнуюсь - боюсь, что могу поранить это крошечное существо, которое только что появилось на свет", сказал Салемгареев, обнимая новорожденную сайгу.

Последние авиационные исследования популяций сайгака в Казахстане, где сосредоточено подавляющее большинство представителей вида, показали рост с 334 тысяч до 842 тысяч особей за последние два года.

Отел - особенно критическое время для животного, если учесть, что массовая гибель 2015 года произошла именно в это время при необычно влажной погоде.

Теперь Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана (ACБК), где работает Салемгареев, видит обнадеживающие признаки для выживания этого вида, включая увеличение доли самцов, чьи рога высоко ценятся в китайской медицине. Если пять лет назад соотношение самцов и самок составляло всего один к 18, недавний мониторинг стад показал, что соотношение ближе к "одному к семи или одному к восьми", сказал Салемгареев.

На прошлой неделе Министерство экологии Казахстана назвало популяционный бум "показателем эффективности мер по сохранению популяций сайгака и противодействию браконьерству". Но несмотря на ужесточение законодательства, браконьерство остается угрозой, причем появляются и другие проблемы - изменение климата и гигантские инфраструктурные проекты, реализуемые там, где обитают антилопы.

Выпуклый, выступающий нос сайгака, выдает их близость к древним животным. Распространение браконьерства на рубеже XX века стало испытанием для сайгаков. В советский период власти ввели беспрецедентные меры защиты, сначала в виде запрета на охоту на три десятилетия, а затем в виде строгих квот, которые помогли увеличить численность популяции примерно до двух миллионов. Но через десять лет после обретения Казахстаном независимости браконьерство, подпитываемое растущим спросом на рога в соседнем Китае, снова поставило животных на грань вымирания.

В последние годы правительство Казахстана приняло жесткие меры против этой практики, ужесточив законодательство и усилив меры по обеспечению соблюдения ограничений. В 2019 году после того, как браконьеры убили двух сотрудников природоохранного ведомства, максимальный срок за браконьерство был увеличен с пяти до 12 лет.

Климатические, инфраструктурные угрозы

По словам Фаризы Адильбековой, координатора проекта широкомасштабной природоохранной инициативы "Алтын Дала", та расправа стала поворотным моментом, поскольку "общество начало обращать внимание на браконьерство" и СМИ стали больше освещать эту проблему.

Адильбекова похвалила ужесточение мер по борьбе с браконьерством, а также решение правительства о создании нового национального парка на западе страны, но сказала, что новые государственные инфраструктурные проекты могут угрожать сайгаку. Один из них - это запланированная трасса протяженностью 1300 километров через нетронутые степи и полупустыни в центральном и западном Казахстане, пересекающая маршруты миграции сайгаков.

Показатели смертности в популяции сайгака в 2015 году демонстрируют, что другие долгосрочные антропогенные события также могут повлиять на антилоп. Команда ученых, проводившая вскрытие особей, погибших в тот сезон отела, заявила в 2018 году, что смерть совпала с повышенной влажностью и дневными температурами в степях, превышающими средние.