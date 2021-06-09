Народы Африки и Вьетнама познакомятся с кавказской культурой

До конца года намечены гастроли ведущих творческих коллективов из Чечни и Дагестана во Вьетнам и страны Африки, - сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

"В октябре запланирована церемония закрытия Года перекрестных обменов России-Вьетнама, в гала-концерте которой примет участие государственный академический заслуженный ансамбль танца "Лезгинка", а на фестивале российской культуры, который пройдет в странах Африки тоже осенью, запланировано участие коллектива чеченского государственного ансамбля танца "Вайнах", - рассказала она, передает "Это Кавказ".

Пока сложно говорить о сроках проведения мероприятий – они зависят от хода пандемии коронавируса, но, помимо международных проектов, активно готовится широкая программа гастролей коллективов внутри страны.

Коллективы из Чечни и других субъектов СКФО выступят в разных регионах России в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, во Владикавказе свои спектакли покажут Театр имени Е. Вахтангова, Владимирский областной драмтеатр, Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона, Белгородский Театр имени М. С. Щепкина, Хакасский национальный театр кукол "Сказка". Труппы Белгородского театра кукол и Балкарского драматического театра имени Кайсына Кулиева выступят в Махачкале, а драматический театр "Стрела" посетит Нальчик. В Ставрополе можно будет увидеть выступления государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии "Тюльпан", а в Пятигорске - театра "Куклы и люди" из Лобни, рассказала Любимова.

Готовы приехать на Кавказ с гастролями и звезды мировой музыкальной сцены: так, в Чечне прошла знаменитая программа пианиста Дениса Мацуева "И классика, и джаз", а в этом году жители Чечни смогут увидеть спектакли Малого театра России и Краснодарского академического театра драмы имени М. Горького, - сообщила министр.

Не забыли и о маленьких зрителях: Чеченский государственный театр юного зрителя и Государственный ансамбль танца "Вайнах" примут спектакли частных театров "Передвижной театр кукол "Аянша" и "Национальный балет "Кострома", - добавила Ольга Любимова.