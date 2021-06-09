Автодороги Сочи на время сезона отпусков разгрузят "летними" электричками

Власти курортного Сочи решили разгрузить на время летнего сезона отпусков автодороги региона, запустив дополнительные "летние" поезда пригородного сообщения.

"Для быстрых и комфортных поездок между районами Сочи рекомендуем гражданам отдать предпочтение пригородным электропоездам. Такой сознательный выбор позволит минимизировать "заторовые" ситуации на дорогах", - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Владимир Пронкин, передает "Интерфакс".

В Сочи продлены маршруты поездов Адлер - Сочи и обратно, увеличено на три пары - до 22-х - количество электропоездов типа "Ласточка" из Туапсе в Имеретинский Курорт и обратно, курсируют и поезда из Сочи до Имеретинского курорта и обратно.

Быстро и без "пробок" теперь можно добраться и в международный аэропорт Сочи: ежедневно туда ходит пять пар электропоездов пригородного сообщения, - добавил Пронкин.