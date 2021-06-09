Экофорум MAGAS 2021 стал самым высокогорным в России

Открывшийся в Джейрахском районе Ингушетии международный экологический форум "MAGAS 2021" занесен в "Книгу рекордов России " как самый высокогорный, - сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Сертификат о рекорде главный редактор издания Станислав Коненко вручил руководителю Ингушетии Махмуд-Али Калиматову, а глава Минприроды республики Магомед Евлоев в ходе церемонии отметил, что мероприятие проходит на высоте 1,2 тыс м над уровнем моря.

"Это рекорд, зафиксированный в Книге рекордов России, но на этом мы не собираемся останавливаться, впереди новые достижения и рекорды", - сказал Евлоев, добавив: участники намерены побить еще один рекорд - провести самый массовый пикник на высоте 1,5 тыс м над уровнем моря у подножия горы Цей-Лоам, передает "Интерфакс".

Напомним, в четырехдневном международном экологическом форуме общественных организаций MAGAS 2021 принимают участие делегаты из 40 регионов России, а также представители 12 стран, в том числе Алжира, Египта, Сирии, Кубы.