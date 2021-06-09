Почти 500 человек получат новые профессии в Кабардино-Балкарии

До конца 2021 года в Кабардино-Балкарии профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование пройдут почти 500 жителей региона, сообщил министр труда и социальной защиты региона Алим Асанов.

"Численность участников по данному мероприятию должна составить не менее 482 человек", - приводит слова собеседника ТАСС.

По его словам, сейчас ведется работа по подаче заявок на прохождение обучения на общероссийскую базу вакансий "Работа в России".