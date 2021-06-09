Алексей Куприянов: "Основное препятствие для коридора "Север – Юг" – нехватка денег"

Сегодня Баку и Тегеран подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству автомобильного моста и пешеходного перехода через Астарачай. Это важный узел международного транспортного коридора "Север – Юг", который увеличит объемы двусторонних и транзитных грузоперевозок автотранспортом, а также пропускную способность на границе. Проект мультимодального маршрута транспортировки пассажиров и грузов, общей протяженностью от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Бомбей) 7200 км, был разработан для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран на российскую территорию (через Каспийское море), и далее в Северную и Западную Европу. Руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН, кандидат исторических наук Алексей Куприянов рассказал "Вестнику Кавказа" о сложностях на пути реализации проекта и о российско-индийских отношениях.

- Как вы оцениваете состояние российско-индийских отношений на сегодняшний день?

- Как особо привилегированное стратегическое партнерство. У нас с Индией нет каких-то кардинальных, серьезных противоречий, но отношения могли бы быть гораздо лучше, если бы наши экономики были более интегрированы друг с другом. Тогда у нас могло бы быть меньше проблем и в политических отношениях.

- А какие вообще существуют проблемы?

- Это наше довольно недоверчивое отношение к индийской инициативе Индо-Тихоокеанского региона. Поскольку это инициатива изначально индийская, она была предложена еще в 2007 году, то в Индии болезненно воспринимают наше нежелание с этим считаться.

- Что, на ваш взгляд, препятствует полной реализации проекта "Север – Юг"?

- Основное препятствие - нехватка средств. Достаточно хорошо развит участок маршрута через Каспийское море и дальше, через Волгу. Очень хорошо развит индийский участок маршрута. Ключевая проблема - иранские железные дороги. Чтобы их реконструировать в должной мере, создать работающий, надежный широкополосный путь, который бы вел от Чабахара (стратегический порт на юго-востоке Ирана) на север, к северным иранским портам, нужно очень много денег. Для этого нужно найти инвестора. У Ирана этих денег нет – он испытает сложности из-за американских санкций, Индия себе не может позволить вкладывать такие большие средства в проект. Это проблема комплексная. Если найдутся инвесторы, которые будут вкладывать серьезные средства, тогда эти проекты заработают. Если не найдутся средства, коридор будет работать как сейчас - слабо.