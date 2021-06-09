ПФЛ: "Легион-Динамо" впервые проиграл дома

В предпоследнем туре первенства ПФЛ махачкалинский "Легион Динамо" крупно уступил дома "Биологу-Новокубанск".

Гости во главе с хорошо известным дагестанским болельщикам Леонидом Назаренко отправили в ворота махачкалинцев три мяча, два из которых на свой счет записал нападающий Дмитрий Лесников.

Стоит отметить, что "Легион" потерпел потерпел первое домашнее поражение в сезоне. Также прервалась и сухая серия из семи матчей без пропущенных мячей.