Госдеп: США сделают все, чтобы "Северный поток-2" не был достроен

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не ждет, что проект "Северный поток - 2" будет завершен.

Далее он подчеркнул, что США сделают все, что в их силах, в том числе используя санкции и дипломатию, чтобы Россия не могла оказывать геополитического влияния с помощью данного проекта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США бессмысленно вводить новые санкции против "Северного потока-2", потому что первая нитка трубопровода уже достроена, напоминает ТАСС.