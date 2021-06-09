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Госдеп: США сделают все, чтобы "Северный поток-2" не был достроен

Госдеп: США сделают все, чтобы &quot;Северный поток-2&quot; не был достроен

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не ждет, что проект "Северный поток - 2" будет завершен.

Далее он подчеркнул, что США сделают все, что в их силах, в том числе используя санкции и дипломатию, чтобы Россия не могла оказывать геополитического влияния с помощью данного проекта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США бессмысленно вводить новые санкции против "Северного потока-2", потому что первая нитка трубопровода уже достроена, напоминает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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