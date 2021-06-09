При проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке взорвался бронеавтомобиль. Об этом сообщает Минобороны России.

"9 июня 2021 года при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики произошел подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате подрыва погиб один российский военный, еще трое военнослужащих были доставлены в лечебное учреждение, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Подчеркивается, что Минобороны окажет семье погибшего всю необходимую помощь.В Сирии погиб российский военнослужащий