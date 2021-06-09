Песков: Путин и Байден затронут тему Украины

Украинская тематика будет затронута на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Наверняка тема Украины будет затрагиваться", - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, что президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.