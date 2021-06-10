Звезда сборной Грузии рассказал, где может продолжить карьеру

Полузащитник сборной Грузии и казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия подтвердил, что продолжит карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов.

По его словам, в настоящее время он ведет переговоры со многими клубами. "Все находится на решающей стадии. В этом возрасте для меня самое важное — игровое время", — отметил 20-летний хавбек.

По его словам, во всех командах высокий уровень конкуренции, и для него это хорошо. "Я уверен в себе и буду делать все, чтобы сделать себе имя и прославить страну", — цитирует Хвичу Sportall.ge со ссылкой на "Рустави 2".

Он также рассказал, что наибольшее удовольствие получает от просмотра чемпионата Испании. "Там практически каждая команда здорово играет с мячом. Моя мечта — выступать за команду, которая проводит с ним практически весь матч", - сказал Кварацхелия.

Помимо этого, он признал, что провел переговоры с английским "Лидсом". "Они могут возобновиться. Не люблю говорить наперед. Мне кажется, самым интересным опытом было бы поработать с Юргеном Клоппом. Моя главная цель — выиграть Лигу чемпионов, и я сделаю все для этого", - заявил полузащитник.

Ранее сообщалось, что интерес к Кварацхелии проявляют многие европейские клубы. Среди них — "Ювентус" (Италия), "Милан" (Италия), "Аталанта" (Италия), "Бавария" (Германия), "Аякс" (Нидерланды) и "Лидс Юнайтед" (Англия).

Напомним, в минувшем сезоне Кварацхелия провел в составе "Рубина" 23 матча в чемпионате России, в которых отметился четырьмя забитыми мячам и четырьмя голевыми передачами.