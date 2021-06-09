Нетрезвая туристка вывалилась из окна в Батуми

Молодая женщина выпала из окна многоэтажного корпуса в Батуми, информируют местные СМИ, уточняя, что женщина выжила. В настоящее время она находится в больнице.

Сообщается, что, по словам очевидцев, пострадавшая является иностранной гражданкой, находившейся в Батуми на отдыхе.

Правоохранители установили, что в момент ЧП она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства случившегося выясняются, на месте происшествия работает полиция.