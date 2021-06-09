В Казахстане мужчина производил самодельные гранаты дома

В Северо-Казахстанской области местный житель организовал дома производство взрывных устройств у себя, сообщает пресс-служба областного департамента полиции.

"У жителя Тимирязевского района, прибывшего в райцентр Сергеевку, полицейские обнаружили нож и металлические трубки с фитилями, предположительно — самодельные запалы. В ходе осмотра из дома сельчанина изъяты и другие предметы, предназначенные для изготовления взрывных устройств, а также патроны и две самодельных гранаты", - говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что самодельные взрывные устройства относятся к боевым припасам, обладающим фугасным и термическим поражающим действием.

В настоящее время начато досудебное расследование по статье 287 УК Казахстана ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"). Пенсионеру грозит штраф в размере до 5 лет лишения свободы.