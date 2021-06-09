Путин и Байден обсудят Сирию

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о том, что ситуация в Сирии станет одной из тем переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

"Наша позиция по вопросам гуманитарного доступа хорошо понятна: мы считаем, что для спасения жизней должен существовать трансграничный гуманитарный доступ", - сказал он, подчеркнув, что "это станет одной из тем, которые будут обсуждаться двумя президентами".

Напомним, что переговоры глав государств пройдут 16 июня в швейцарской Женеве.