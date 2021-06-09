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Байден обсудит "Северный поток-2" с Меркель

Байден обсудит &quot;Северный поток-2&quot; с Меркель

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят тему газопровода "Северный поток-2" на саммите Группы семи, заявил в среду журналистам помощник по национальной безопасности главы американской администрации Джейк Салливан.

"Я не хотел бы говорить публично об этом вопросе. Они [ФРГ] понимают наши обеспокоенности. Мы хотели бы обсудить с [германской стороной], что будет означать реализация проекта для энергетической безопасности в Европе и для Украины", - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, комментируя ослабление санкционного давления США на "Северный поток-2" заявлял, что в настоящее время для американской стороны просто бессмысленно вводить новые санкции, потому что первая нитка трубопровода уже достроена.

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Вестник Кавказа

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