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Сторонники Пашиняна и Кочаряна устроили стычку в Гюмри

Сторонники Пашиняна и Кочаряна устроили стычку в Гюмри

В Гюмри произошла потасовка между сторонниками и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна и бывшего президента республики, одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна

Отмечается, что стычка началась после начала шествия сторонников Пашиняна возле штаба блока экс-президента Армении, сообщает "Спутник-Армения".

Один из координаторов блока "Айастан" в Ширакской области Карапет Погосян заявил, что первыми начали сторонники премьера. По его словам, они не сразу поняли, что происходит.

Он добавил, что дальше словесной перепалки дело не дошло.

 

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Вестник Кавказа

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