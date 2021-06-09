Сторонники Пашиняна и Кочаряна устроили стычку в Гюмри
В Гюмри произошла потасовка между сторонниками и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна и бывшего президента республики, одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна
Отмечается, что стычка началась после начала шествия сторонников Пашиняна возле штаба блока экс-президента Армении, сообщает "Спутник-Армения".
Один из координаторов блока "Айастан" в Ширакской области Карапет Погосян заявил, что первыми начали сторонники премьера. По его словам, они не сразу поняли, что происходит.
Он добавил, что дальше словесной перепалки дело не дошло.
Вестник Кавказа
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