Экипаж из Чечни победил в гонках внедорожников в Ставропольскому крае

Экипажи из Чечни и Санкт-Петербурга стали финалистами в двух категориях первого этапа международной гонки внедорожников Russia Caucasus-2021, стартовавшей на Ставрополье.

Также в числе призеров спортсмены из Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев. Об этом проинформировали в региональном управлении по информационной политике.

"В категории "Прото" победил экипаж из Чечни. Второе место на пьедестале почета занял экипаж из Карачаево-Черкессии, бронза - у гонщиков из Пятигорска", - говорится в сообщении.

В категории "Стандарт" победили спортсмены из Санкт-Петербурга, на втором месте – представители Краснодара, на третьем – экипаж из Чечни.

Всего в состязании приняли участие 20 экипажей из семи регионов России.