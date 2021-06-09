Массовые случаи кишечного отравления среди детей обнаружены в Армении

Минздрав Армении сообщил о новых зарегистрированных случаях кишечного отравления среди детей в Ереване и Вайке.

Отмечается, что в Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний ведомства поступил сигнал о том, что 11 воспитанников одного из детских садов Еревана диагностировали "острый гастроэнтерит". Еще шесть детей находятся на стационарном лечении.

В тот же день с аналогичным диагнозом поступили еще восемь воспитанников из другого детсада и три школьника.

Отмечается, что в Вайкском медцентре стационарное лечение получают 11 детей одного из городских детских садов, у которых были обнаружены симптомы кишечной инфекции. В центре добавили, что болезнь протекает в легкой форме.

Стоит подчеркнуть, что в настоящее время в дошкольных учреждениях Армении проводятся эпидемиологические проверки.