Из Владикавказа начались вылеты в Ереван, Баку, Каир и Симферополь

Международный аэропорт в Северной Осетии пополнил летнее расписание тремя новыми заграничными и одним внутренним рейсами, проинформировали в пресс-службе аэропорта.

Сообщается, что в летнем сезоне 2021 года один раз в неделю самолеты авиакомпании "Северный ветер" полетят из Владикавказа в Ереван, Баку, Каир и Симферополь, также с с 15 июня, запланированы полеты в Ереван и Симферополь.

Уточняется, что первый рейс в Каир выполнят с 17 июня и далее рейсы планируется осуществлять по четвергам, в Баку – начиная с 20 июня по воскресеньям, передает ТАСС.

Также с 17 июня один раз в неделю по пятницам будет доступен новый ранний вылет в московский аэропорт Шереметьево, отметили в пресс-службе аэропорта Владикавказ.