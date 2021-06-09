Путин прокомментировал санкционное давление США на "Северный поток-2"

Для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против "Северного потока-2", потому что первая нитка трубопровода уже достроена, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, все, что делалось США в отношении данного проекта было выгодно только им. "Только что еще более-менее разобрались с "Северным потоком-2", а ведь все, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейских стран", - подчеркнул глава государства.

По мнению российского президента, в последнее время "уже было бессмысленно сопротивляться [строительству трубопровода] и вводить санкции", так как он трубопровод был фактически достроен.