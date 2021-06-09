Алексей Малашенко: "И у Путина, и у Байдена все-таки есть надежда на успех"

Сегодня в ходе "Примаковских чтениий", проходящих в Москве, министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал несколько знаковых заявлений, в частности заверив, что у Москвы нет сверхдержавных амбиций и желания распространить свою повестку на всю планету. Что касается проблем Южного Кавказа, глава МИД заметил, что в скорейшем разблокировании транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном заинтересованы не только эти страны, но и Россия, наряду с Ираном и Турцией, поэтому их мнение также должно учитываться. Лавров также подчеркнул, что азербайджанцы и армяне должны жить в мире, а границы между двумя странами должны быть открыты. Выступление главы внешнеполитического ведомства "Вестник Кавказа" попросил прокомментировать главного научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Алексея Малашенко.

- Что интересного для себя вы вынесли из выступления Сергея Лаврова?

- В выступлении Лаврова ничего принципиально нового не было и быть не могло, зато была четко и внятно представлена внешняя политика России и общая ситуация в мире, какой она видится из Москвы. Это было сделано профессионально, я бы сказал, лихо. Расставлены все точки над "i". Лавров, как он это умеет делать, затронул огромное количество проблем, дав по ним разъяснения.

- На ваш взгляд, какие наиболее больные вопросы были затронуты в ходе этого выступления?

- Все вопросы сегодня больные. Это вопросы отношений Запада с Россией, это вопросы отношений в треугольнике Китай, Россия и Запад, это вопросы мирового порядка, это вопросы конфликта ценностей, в том числе политических культур. В каком-то плане речь шла о конфликте цивилизаций. Сейчас об этом не принято говорить, но если мы посмотрим чуть шире, то он имеет место. Причем Лавров обо все этом говорил профессионально, с учетом перспектив дальнейшего развития этих отношений. На 80% его речь была достаточно пессимистической. Но было 20%, где прозвучали ноты оптимизма - договариваться можно и нужно, Россия к этому готова, но все-таки достижение компромисса зависит от позиции Запада.

- Лаврову задали вопрос про Карабах. Была подчеркнута роль российских миротворцев. Поднимался вопрос участия Турции и Ирана у окончательному урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Причем если про Турцию в этом контексте у нас часто говорят, то про Иран нет. Насколько сегодня для Москвы важна роль Ирана в постконфликтном урегулировании?

- Мы привыкли к тому, что есть треугольник Армения - Азербайджан - Россия. Привыкли к тому, что есть квадрат - те же государства плюс Турция. Но если мы послушаем выступления российских политиков и почитаем нашу прессу, то Иран в этом контексте представляется маргинальным. Хотя это совершенно не так. Сейчас в каком-то плане Тегеран на распутье, но уверяю вас, что роль Ирана будет возрастать. Это отметил и Лавров, в отличие от большинства политиков. Я с ним совершенно согласен.

- 16 июня в Женеве должна пройти встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Вы думаете, могут быть на ней какие-то прорывы?

- Думаю, что если прорывы и будут, то мы об этом не узнаем. Важен сам факт личной встречи. У меня такое ощущение, что Путин против Байдена как человека ничего не имеет. Они будут искать компромиссы. Но по каким направления? Сегодня есть проблемы действительно непреодолимые, но есть вопросы, по которым можно найти приемлемое для всех сторон решение. Очень важно, как это будет восприниматься в Европе. Думаю, и у Байдена, и у Путина все-таки есть надежда на успех, на то, что встреча подтолкнет к каким-то компромиссам. Кстати говоря, судя по тону Лаврова, он думает так же. Да, сейчас крайне серьезное положение, у РФ и США крайне сложные отношения, но жить без надежды нельзя.