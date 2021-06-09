В Абхазии продолжаются поиски пропавшей туристки из России

Сотрудники МЧС вместе с работниками Рицинского национального реликтового парка продолжают искать туристку из Казани Дарью Манасову, упавшую 6 июня с моста в реку Гега в Абхазии, сообщает пресс-служба спасательного ведомства республики.

Ранее спасатели облетели близлежащие территорим на вертолете, а также тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь. Однако высокий уровень и бурное течение рек не позволили обследовать их дно.

"Несчастный случай произошел в месте слияния рек Бзыбь и Гега, сейчас в них высокий уровень воды из-за активного таяния снега в горах, очень бурное течение, водовороты, это крайне осложняет поиски",- сообщил пресс-секретарь спасательного ведомства Абхазии Роман Лабия.

Между тем, в республику прибыли мать, тетя и двоюродная сестра пропавшей девушки, с которыми работают психологи

Стоит отметить, что в поисках туристки задействованы около 30 человек личного состава МЧС Абхазии.

Напомним, что 6 июня 23-летняя Дарья Манасова унесло течением после падения с моста в реку Гегу. В Абхазию она приехала в составе экскурсионной группы. Инцидент произошел после спуска с Гегского водопада на автотрассу, ведущую к озеру Рица.