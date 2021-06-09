У краснодарской молодежи будет свой конноспортивный клуб

Власти Краснодара приняли решение создать на базе управления по делам молодежи конноспортивный клуб, выделив под эти цели сумму в почти 2,6 млн рублей.

Открыть бесплатные занятия по верховой езде предложил мэр Краснодара Евгений Первышов, концепция клуба уже находится в разработке. Все детали проработают совместно с руководством Краснодарского ипподрома, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара, передает портал Юга.ру.

Создание подростково-молодежного клуба по верховой езде обойдется городскому бюджету в 2 млн 592 тыс. рублей. Решение о финансировании на внеочередном заседании приняли депутаты гордумы, говорится в сообщении.