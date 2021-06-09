"Грузинская мечта" рассчитывает на поддержку на выборах

Премьер-министр Грузии и один из лидеров "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили заявил, что в партии рассчитывают на поддержку 53% избирателей.

"Мы будем сильными на выборах. Все оппозиционеры знают, что мы уверенно победим во всех районах. Мы ждем, что получим не 43, а 53%", - приводит слова Гарибашвили "Спутник-Грузия".

Между тем, в партии отметили, что уже начали работу в регионах, не став дожидаться официального начала предвыборной кампании. По словам лидеров "Грузинской мечты", основной задачей является мобилизация актива.