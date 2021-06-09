Грузинская церковная музыка стала памятником культурного наследия

Статус памятника нематериального культурного наследия присвоили грузинской церковной музыке, сообщает Государственный центр фольклора Грузии.

"Грузинские песнопения, наряду с полифоническим музыкальным фольклором, признаны грузинами одним из важнейших символов национальной идентичности. Это уникальная традиция, в которой органично сочетаются эстетические принципы национального полифонического мышления и христианского мировоззрения", - подчеркивается в сообщении.

Грузинское пение не только национальная традиция, зародившаяся и развивающаяся в Грузии, но и показатель единства грузинской культуры с европейским христианским миром.

"По мнению ученых, полифония в церковной музыке впервые утвердилась в Грузии, достигла классической стадии развития в X-XI веках, а в XII-XIII веках вместе со всей грузинской культурой прониклась мировоззрением эпохи Возрождения. Следовательно, грузинские песни (сагалобели) являются не только национальным, но и культурным достоянием всего христианского мира", - добавили в центре фольклора.