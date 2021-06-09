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Грузинская церковная музыка стала памятником культурного наследия

Грузинская церковная музыка стала памятником культурного наследия

Статус памятника нематериального культурного наследия присвоили грузинской церковной музыке, сообщает Государственный центр фольклора Грузии.

"Грузинские песнопения, наряду с полифоническим музыкальным фольклором, признаны грузинами одним из важнейших символов национальной идентичности. Это уникальная традиция, в которой органично сочетаются эстетические принципы национального полифонического мышления и христианского мировоззрения", - подчеркивается в сообщении.

Грузинское пение не только национальная традиция, зародившаяся и развивающаяся в Грузии, но и показатель единства грузинской культуры с европейским христианским миром.

"По мнению ученых, полифония в церковной музыке впервые утвердилась в Грузии, достигла классической стадии развития в X-XI веках, а в XII-XIII веках вместе со всей грузинской культурой прониклась мировоззрением эпохи Возрождения. Следовательно, грузинские песни (сагалобели) являются не только национальным, но и культурным достоянием всего христианского мира", - добавили в центре фольклора.

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Вестник Кавказа

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