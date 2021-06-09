Школы искусств Карачаево-Черкесии получат средства на ремонт

В семи школа искусств в Карачаево-Черкесии будет проведен капитальный ремонт, сообщил министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов.

"Семь учебных организаций дополнительного образования, а это 25% от общего количества школ искусств республики, получат финансовую поддержку в размере 169,2 миллиона рублей на проведение мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту", - сказал он, отметив, что к декабрю планируется завершить ремонтные работы в пяти школах, еще два объекта будут сданы в 2022 году.

Кроме того, в регионе стартуют работы по ремонту, реконструкции и строительству шести домов культуры, а также ведется работа по созданию первой в республике модельной библиотеки.