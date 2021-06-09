Главная » Новости

"Адлерский стрелок" Вартан Кочиян признал вину

&quot;Адлерский стрелок&quot; Вартан Кочиян признал вину

Расстрелявший двух приставов в Адлере Вартан Кочиян признал вину в полном объеме, сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее задержанный объяснил свои действия тем, что приставы хотели забрать землю, которая досталась ему в наследство от родителей.

Ранее сообщалось, что в сочинском курортном районе Адлер произошла перестрелка – местный житель открыл стрельбу из охотничьего ружья. В результате чего погибли два судебных пристава.

 

 

945 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!