"Адлерский стрелок" Вартан Кочиян признал вину

Расстрелявший двух приставов в Адлере Вартан Кочиян признал вину в полном объеме, сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее задержанный объяснил свои действия тем, что приставы хотели забрать землю, которая досталась ему в наследство от родителей.

Ранее сообщалось, что в сочинском курортном районе Адлер произошла перестрелка – местный житель открыл стрельбу из охотничьего ружья. В результате чего погибли два судебных пристава.