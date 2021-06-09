После продолжительной болезни ушел из жизни народный артист Азербайджана Рамиз Азизбейли. Об этом сообщил его племянник солист Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Нурлан Азизбейли.

Ранее сообщалось, что артист более двух недель находился в больнице модульного типа в поселке Зых, куда был помещен для лечения от коронавируса, а затем перенес инфаркт.

Рамиз Азизбейли родился 20 июля 1948 года в Баку, закончил культурно-просветительский факультет Азербайджанского государственного института искусств (ныне – Государственный университет культуры и искусств), затем на протяжении многолетней творческой деятельности как актер, режиссер и мастер дубляжа работал в более 100 фильмах и сатирическом киножурнале "Мозалан".

Также Азизбейли заведовал кафедрой режиссуры эстрадного искусства и руководил музыкальным театром Государственного университета культуры и искусств. Также он – кавалер ордена "Шохрат", обладатель множества национальных премий.