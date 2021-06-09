СМИ: в центре Ростова-на-Дону произошла стрельба

Неизвестный устроил стрельбу в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах области.

По данным ГУМВД России по региону, мужчина совершил выстрел в другого во время конфликта.

"Все произошло в центре Ростова. Предположительно, во время конфликта был один выстрел", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в настоящее время проводятся мероприятия по поиску стрелка.