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Сергей Лавров: "Азербайджанцы и армяне должны жить мирно и с открытыми границами"

Сегодня в рамках "Примаковских чтений" глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в скорейшем разблокировании транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном заинтересованы не только эти страны, но и Россия, наряду с Ираном и Турцией, поэтому их мнение также должно учитываться. Он подчеркнул, что азербайджанцы и армяне должны жить в мире, а границы между двумя странами должны быть открыты.

 

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Вестник Кавказа

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