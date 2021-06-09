Сергей Лавров: "Азербайджанцы и армяне должны жить мирно и с открытыми границами"

Сегодня в рамках "Примаковских чтений" глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в скорейшем разблокировании транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном заинтересованы не только эти страны, но и Россия, наряду с Ираном и Турцией, поэтому их мнение также должно учитываться. Он подчеркнул, что азербайджанцы и армяне должны жить в мире, а границы между двумя странами должны быть открыты.