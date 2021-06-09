Чечня поборется за федеральные гранты

Аргун и Урус-Мартан отправили заявки для участия в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды.

Данное мероприятие проводится Минстроем России в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

В ходе проведения отбора жители Аргуна проголосовали за создание парка "Возрождение". Центральную часть Урус-Мартана по просьбам граждан дополнят культурно-историческим монументом, на котором будут высечены названия чеченских тейпов.

В случае успеха на реализацию проектов муниципалитеты получат федеральные гранты, сообщает "Чечня-сегодня".

Стоит добавить, что Чечня принимает активное участие в данном конкурсе, а три города – Урус-Мартан, Шали и Курчалой стали победителями в 2018 и 2020 годах.