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Фарид Шафиев: "Участие российских компаний в проектах возрождения освобождённых территорий Азербайджана только приветствуется"

Сегодня в рамках "Примаковских чтений" глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в скорейшем разблокировании транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном заинтересованы не только эти страны, но и Россия, наряду с Ираном и Турцией, поэтому их мнение также должно учитываться. О том, что это означает с точки зрения послевоенного урегулирования на Южном Кавказе, а также о возрождении освобождённых территорий "Вестник Кавказа" побеседовал с участвующим в "Примаковских чтениях" руководителем бакинского Центра анализа международных отношений Фаридом Шафиевым.

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Вестник Кавказа

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