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Жуткое ДТП лишило жизни трех человек в Актобе

Жуткое ДТП лишило жизни трех человек в Актобе

В результате автоаварии с участием легкового автомобиля ВАЗ и грузовика ЗИЛ в Актобе погибли три человека, сообщает телеканал "КТК".

Трагедия произошла на оживленном участке. Водитель легковушки при выезде с второстепенной дороги не стал уступать дорогу ЗИЛу, в результате чего произошло столкновение двух машин. 

Отмечается, что водитель и две его пассажирки – 19-летняя девушка и 62-летняя пенсионерка – скончались на месте. Еще двух женщин, а также младенца, находившихся в салоне легкового автомобиля, госпитализировали. 

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Вестник Кавказа

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