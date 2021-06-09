Жуткое ДТП лишило жизни трех человек в Актобе

В результате автоаварии с участием легкового автомобиля ВАЗ и грузовика ЗИЛ в Актобе погибли три человека, сообщает телеканал "КТК".

Трагедия произошла на оживленном участке. Водитель легковушки при выезде с второстепенной дороги не стал уступать дорогу ЗИЛу, в результате чего произошло столкновение двух машин.

Отмечается, что водитель и две его пассажирки – 19-летняя девушка и 62-летняя пенсионерка – скончались на месте. Еще двух женщин, а также младенца, находившихся в салоне легкового автомобиля, госпитализировали.