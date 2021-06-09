Недельная инфляция в России разогналась на 0,16%

Согласно данным Росстата инфляция в стране за период с 1 по 7 июня составила 0,16%, неделей ранее инфляция находилась на уровне 0,12%.

С начала года потребительские цены выросли на 3,65%, в годовом выражении инфляция на 7 июня 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) вышла на уровень 6,15%.

Лидерами подорожания за отчетную неделю среди продовольственных товаров стали – морковь - на 5,9%, картофель - на 4,9%, белокочанная капуста - на 3,9%.

Из медикаментов за отчетный период подорожали: валидол - на 0,9%, корвалол - на 0,7%, левомеколь - на 0,6%, бромгексин - на 0,5%, аллохол - на 0,4%, нимесулид, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,1%.

В числе непродовольственных товаров первой необходимости подорожали – хозяйственное мыло и спички подорожали на 0,6%, детские бумажные подгузники и пеленки для новорожденных - на 0,5%, женские гигиенические прокладки - на 0,4%, туалетное мыло - на 0,3%.